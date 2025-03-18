المفتي: رمضان مدرسة إيمانية تزرع الأخلاق المحمدية

أكد الدكتور نظير عياد، مفتي الديار المصرية، أن شهر رمضان المبارك يعد مدرسة إيمانية مليئة بالقيم الإلهية والأخلاق المحمدية، التي ينبغي أن يتحلى بها الإنسان في حياته اليومية.

وقال الدكتور نظير عياد، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج 'اسأل المفتي' المذاع على قناة 'صدى البلد'، إن شهر رمضان يعلم الإنسان التحمل في المشاق والصبر على الإيذاء، مهما كان نوعه.

وأضاف مفتي الجمهورية أن الصوم يعد النموذج الأمثل للصبر، حيث يرتقي الإنسان في هذه العبادة إلى درجة من الروحانية الخالصة، متجردًا من مغريات الدنيا وملذاتها، سعيًا للوصول إلى الله تعالى.

وأوضح الدكتور نظير عياد أن شهر رمضان يمثل بوابة للالتزام بالأخلاق الكريمة، مشيرًا إلى أن الله تعالى يغضب لعباده ولأجل دينه، لكنه مع ذلك يبقى عادلًا، كريمًا، رحيمًا، وهو ما يعكس رحمة الله الواسعة بعباده.