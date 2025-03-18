إزالة 9 حالات تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في المنيا

تابعت إكرام محمود رئيس مركز ومدينة بنى مزار حملات إزالة التعديات، حيث نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى مزار9 حالات إزالة للتعديات على الأراضى الزراعية والبناء المخالف واملاك الدولة ببنى مزار.

حيث قام عاشور سيد ويسرى عبد المجيد نائبا رئيس المركز، وياسر صلاح سكرتير المركز، وعمرو حريقه رئيس الوحدة المحلية بالحسينية ب:

- ايقاف صبة سقف لدور اول علوى في أبو دربالة الغربى وتم التحفظ على الخلاطة فى الوحدة المحلية بالحسينية

- ايقاف صبة سقف لدور ١١ علوى في الشارع الثالث قصبى وتم التحفظ على الخلاطة فى الوحده المحلية بالحسينية.

- ازالة حالة تعدى على ارض زراعية محطة ردم على مساحة ١١٠م فى قرية منشاة ابو عزيز.

- ازالة حالة تعدى على ارض زراعية حوائط حاملة على مساحة ١٧٥م فى قرية كفر الشيخ ابراهيم.

- فك شدة خشبية فى حوض فى حوض توما الشرقى امام مساكن العكاك.



وتمكن علاء ابراهيم رئيس الوحدة المحلية بصندفا ومسئول الازالات ومسئول الاملاك بالوحدة من استرداد فدانين املاك دولة من التعدي بقرية البهنسا.



وازال عمر محمد شحاته رئيس الوحدة المحلية بشلقام و قسم الازالات حالة تعدى على قطعة ارض مقترح لمشروعات حياة كريمة بقرية الجرنوس.

وقام أيمن يوسف رئيس حي جنوب ومحمود ماهر رئيس حي شرق و مسئول الازالات ب:

- إيقاف حالة حفر لبشة(حصيرة) لقطعة أرض مساحتها ١٠٠متر بشارع متفرع من شارعي الإبراهيمية والعاشر من رمضان في حي جنوب.

- إيقاف حالة هدم منزل مساحتة ١٠٠ متر بشارع متفرع من شارع مدرسة القومية في حي جنوب "للمرة الثالثة على التوالى".



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين