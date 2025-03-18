رئيس بنى مزار بالمنيا تتابع حملات إزالة الإعلانات غير المرخصة

تابعت إكرام محمود رئيس مركز ومدينة بنى مزار الحملات على المحلات التجارية لمتابعة إزالة الإعلانات غير المرخصة.

حيث قام محمد الجندى مدير ادارة الاعلانات ومحمود شمردن وكيل ادارة الاعلانات بحملة مكبرة لمتابعة اعلانات المحال التجارية الغير مرخصة بأحياء المدينة.

كما تم التنبيه علي أصحاب المحال التجارية بضرورة التوجه الي الوحدة المحلية ببني مزار لترخيص الاعلانات.

وأهابت رئيس المركز بالسادة اصحاب المحلات التجارية بضرورة التوجه الى ادارة الاعلانات لانهاء اجراءات الترخيص، وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين.