وزير الشباب يشهد المران الأخير للمنتخب الوطني قبل السفر إلى المغرب لمواجهة إثيوبيا

شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اليوم الثلاثاء، المران الأخير لمنتخب مصر الأول لكرة القدم استعداداً لمباراة إثيوبيا في تصفيات كأس العالم 2026، والمقرر لها الجمعة المقبلة، بالمغرب، وذلك بحضور المهندس هاني أبو ريدة رئيس الإتحاد المصري لكرة القدم، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد.

وحرص وزير الرياضة على التواجد، من أجل دعم اللاعبين وحضهم على تحقيق حلم التأهل إلى المونديال واسعاد الجماهير المصرية، خاصة أن المنتخب الوطني يتبقى أمامه مباراة سيراليون ضمن الجولة السادسة والاخيرة بالمجموعة، مؤكداً ثقته الكاملة في الجهاز الفني واللاعبين لتحقيق الفوز في المواجهتين، ومواصلة تصدر المجموعة الأولى.



جدير بالذكر أن منتخب مصر يتصدر المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط، من 3 انتصارات وتعادل وحيد.