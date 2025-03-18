الإعدام شنقًا للمتهم بقتل فتاة خنقًا بسبب علاقة عاطفية بالقليوبية

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الخامسة، بالإعدام شنقا لفني صباغة لاتهامه بقتل فتاة خنقاً بيده، وبعدها جثم فوقها و كتم أنفاسها بوسادة حتي فارقت الحياة، وكان ذلك أثر وجود علاقة عاطفية سابقة فيما بينهما وإلحاح المجنى عليها بالزواج منه، بدائرة مركز الخانكة بمحافظة الـقليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار شعبان عبد المنصف شعبان تعيلب، وعضوية المستشارين محمد عبدالواحد السيد عبده بحيري، وشريف محمد السباعى مصطفي، وعلاء الدين حمدى عبدالعزيز قنديل، وأمانة سر كمال حلمى جاويش.

البداية عندما إحالت النيابة العامة المتهم:- "مدحت ص م ص" 39 سنة - فني صباغة في القضية رقم 41403 لسنة 2024 جنح مركز الخانكة. والمقيدة برقم 5029 لسنة 2024 كلي شمال بنها، في يوم 2024/8/8 بدائرة مركز الخانكة بمحافظة القليوبية، قتل عمداً المجني عليها / نجلاء مصطفي إبراهيم سيد مع سبق الإصرار، وعلي إثر وجود علاقة عاطفية سابقة فيما بينهما وإلحاح المجني عليها عليه للزواج منها .

حيث توجه إلى حيث تقطن المجني عليها، وما أن ظفر به حتى طرحها أرضا وجثم فوقها وعصر عنقها بكلتا يديه وكتم أنفاسها بأن وضع وسادة على وجهها حتى تيقن من مفارقتها للحياة وأضرم النيران في تلك الوسادة فحدثت إصابتها الموصوفة بتقرير الطب الشرعي، والتي أودت بحياته قاصدا ازهاق روحها.

وتابع أمر الإحالة أنه قد اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى أنه في نفس ذات الزمان والمكان وضع النار عمداً بالمنزل محل سكن المجني عليها / نجلاء مصطفي إبراهيم سيد وذلك بأن أوصل مصدر حراري قداحة" ذو لهب مكشوف ببعض محتويات الغرفة محل معيشتها فامتدت الليران للغرفة وأحرقتها المجني عليه على النحو المبين بالأوراق وتقرير الأدلة الجنائية.

وأشار أمر الإحالة أنه أحرز أداة "قداحة" مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.