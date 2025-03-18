مجلس الكنائس العالمي يدين الهجمات الإسرائيلية والأمريكية في غزة واليمن

أعرب الدكتور القس جيري بيلاي الأمين العام لمجلس الكنائس العالمي،عن قلقه العميق وحزنه إزاء الهجوم المميت على غزة الذي نفذته القوات الإسرائيلية يومي 17 و18 مارس، والذي أسفر عن مقتل أكثر من 400 شخص.

واضاف" بيلاي" خلال البيان الصادر له ، بانه يدين بشدة هذا التصعيد غير المبرر للعنف، الذي أدى إلى مزيد من الوفيات ومعاناة المدنيين الأبرياء، بمن فيهم النساء والأطفال، وبصفتنا زمالة كنائس ملتزمة بالعدالة والسلام، ندعو إلى وقف فوري للأعمال العدائية وتجديد الالتزام بالحوار والحلول الدبلوماسية".

وحث “بيلاي”، على ضرورة وضع حد لدائرة العنف، وعلى ضرورة التزام جميع الأطراف بالقانون الإنساني الدولي، وضمان حماية جميع الناس، وخاصة الأكثر ضعفا.

كما ادان الأمين العام لمجلس الكنائس العالمي، بشدة الغارات الجوية الأمريكية الأخيرة على اليمن، والتي زادت من زعزعة استقرار المنطقة وزادت من معاناة سكانها الضعفاء أصلًا. وأضافت بيلاي: "لا يمكن للعمل العسكري أن يكون سبيلًا للسلام؛ بل إنه يُفاقم الأزمات الإنسانية ويُعمّق دوامات الصراع".

وأكد “بيلاي” علي أن الشعب اليمني، مثله مثل شعب غزة، يستحق الأمن والكرامة والفرصة للعيش خاليا من الخوف والعنف.

واختتم الدكتور القس جيري بيلاي الأمين العام لمجلس الكنائس العالمي، بان المجلس يتضامن مع جميع المتضررين من هذه المآسي، ونحث المجتمع الدولي على تكثيف الجهود لتحقيق سلام عادل ودائم في هذه الظروف وفي جميع أنحاء العالم"، ونحن في زمن الصوم هذا، ندعو من أجل شفاء الجرحى، وعزاء المفجوعين، ومستقبل يسوده العدل والسلام".