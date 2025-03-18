جالانت: استئناف الحرب في غزة ضروري لتهيئة ظروف استعادة المحتجزين

قال وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي السابق يوآف جالانت إن عودة الحرب في غزة هو التحرك الصحيح لتهيئة الظروف لعودة المحتجزين، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

في سياق متصل،أعربت عائلات المحتجزين الإسرائيليين عن غضبها إزاء استئناف الحرب على غزة، مؤكدين أنهم دفعوا أثمانًا باهظة بسبب استمرار القتال، محذرين من أن هذه الحرب "ستقتل مزيدًا من أبنائنا".

وطالبت العائلات بضرورة استئناف المفاوضات فورًا لإعادة المحتجزين المتبقين، محملين الحكومة الإسرائيلية مسؤولية فقدان 41 محتجزًا، وهو ما اعتبروه "نتيجة مباشرة للتدخل العسكري في غزة".

ودعت العائلات إلى وقف فوري للعمليات العسكرية، مؤكدة أن الحل يكمن في إبرام صفقة شاملة تضمن الإفراج عن 59 محتجزًا دفعة واحدة.

ووجهت العائلات انتقادات لاذعة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، معتبرين أن قراره بإنهاء المفاوضات والعودة إلى القتال كان خطوة كارثية.