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الثلاثاء 18 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

حماة الوطن يستنكر استئناف الضربات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين

حزب حماة الوطن
حزب حماة الوطن
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استنكر حزب حماة الوطن، استئناف قوات الاحتلال الإسرائيلي الهجوم على قطاع غزة، وما سببه من مئات الشهداء والمصابين.

وقال الحزب: إن ما يقوم به الكيان الإسرائيلي يمثل انتهاكا صريحا لاتفاق وقف إطلاق النار، مما يشكل خطرا بالغا على استقرار الأوضاع في المنطقة بالكامل.

وحذر حماة الوطن، من تصاعد أعمال العنف الإسرائيلي، فضلا عن التعنت الواضح في وصول المساعدات الإنسانية العاجلة لقطاع غزة، الذي أصبح يعاني أشد المعاناة ويفتقد أدنى مقومات الحياة.

ودعا الحزب إلى ضرورة أن يكون هناك موقف عربي ودولي موحد لوقف التجاوزات الإسرائيلية، وبما يحقق وقفا دائما لإطلاق النار وإنهاء حالة الصراع.

وشدد حماة الوطن، على أهمية دعم الموقف المصري الذي يستهدف استمرار دخول المساعدات، وكذلك إعادة إعمار غزة، ورفض التهجير القسري للفلسطينيين.

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