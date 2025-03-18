جامعة الفيوم: بدء فعاليات مسابقة "المزمار الذهبي في أحكام تجويد القرآن الكريم"

شهد الدكتور شريف العطار نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون التعليم والطلاب مسابقة "المزمار الذهبي فى أحكام تجويد القرآن الكريم" على مستوى كليات الجامعة، والتي نظمتها إدارة النشاط العلمى والتكنولوجى، بالإدارة العامة لرعاية الشباب، بحضور الدكتور وائل طوبار منسق عام الأنشطة الطلابية، أعضاء لجنة التحكيم الدكتورالسيد أحمد الحداد، الدكتور إيهاب خالد، الدكتور عمر جمعة حامد، والطلبة والطالبات المشاركين بالمسابقة، وذلك اليوم الثلاثاء بالمكتبة المركزية.

أكد الدكتور شريف العطار أن المسابقة تهدف إلى اختيار أفضل ثلاثة مراكز من الطلبة والطالبات في قراءة القرآن الكريم.

وتنص قواعد التحكيم على تقييم إتقان أحكام التلاوة، ومراعاة الوقف والتنقل بين المقامات، وحسن الصوت، وجودة التجويد، وسلامة القراءة.

وتمتد الفعاليات على مدار يومين بمشاركة ١٠٠ طالب وطالبة من ١٧ كلية، وتجري المقابلات يومى الثلاثاء والأربعاء، ثم اختيار القائمة النهائية للمتسابقين وإعلان النتائج.

41ac9442-0a35-49f2-b5c5-afb581b29d0a