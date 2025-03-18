"حكايا كليلة ودمنة".. مغامرة جديدة بصوت شهرزاد ورؤية إبراهيم عبدالمجيد

يعرض بودكاست "محكى شهرزاد" الجمعة المقبلة، الحلقة الثانية من مسلسل "حكايا كليلة ودمنة"، كتبها الروائي المصري إبراهيم عبد المجيد، ويقدم فيه معالجة جديدة لتلك القصص التي تميزت بتخطيها لحدود الزمان والمكان.

يحكي الروائي إبراهيم عبد المجيد، عن سعادته بهذه التجربة المختلفة، ويشير إلى "أنه ليس كأي مسلسل آخر كتب له القصة ، لكنها حكايات تحمل معنى فارقا في الزمان" ودعى عشاق الأدب العالمي إلى متابعة حكاياته التي اختارها، ومن ضمنها ؛القوة والحيلة، الشهادة والكذب ،هل يصير العدو صديقا؟ تدور جميعها على لسان الحيوانات والطيور .

كانت تلك القصص تروى للأمراء منذ زمن بعيد، بهدف إيصال معانٍ وأفكار وزرع قيم أخلاقية وإصلاحية لبعض الأمور الاجتماعية والسياسية، عن طريق نصائح وحكم بطريقة غير مباشرة .

حكايا كليلة ودمنة تعرض على "بودكاست" محكى شهرزاد في رمضان، وترويها منى الشايب، ورسمها مصمم الجرافيك حاتم طلعت، ورئيس التحرير منى أبو النصر.

الجدير بالذكر أن مبادرة شهرزاد انطلقت منذ أكثر من عام، بهدف إثراء المحتوى العربي على شبكة الإنترنت، ويرأسها تنفيذيا وإبداعيا المترجم المصري أحمد صلاح الدين.

شاهد الحلقة الأولى من حكايا كليلة ودمنة؛ القوة والحيلة من خلال الرابط التالي