وزير الصحة يبحث مع Boston Scientific التوسع في برامج تدريب الكوادر الطبية

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، ممثلي شركة Boston Scientific المتخصصة في المستلزمات الطبية، لبحث تعزيز التعاون المشترك في القطاع الصحي، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.



حضر اللقاء الدكتور أحمد سعفان، مساعد وزير الصحة لشؤون المستشفيات، والدكتور بيتر وجيه، رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور حاتم عامر، معاون الوزير للعلاقات الدولية.



وفي مستهل اللقاء، أكد الدكتور خالد عبدالغفار أهمية التعاون مع الشركات العالمية المتخصصة في المجال الطبي، مشددًا على أن وزارة الصحة تسعى إلى تبني أحدث التقنيات الطبية وتعزيز الابتكار، بهدف تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، كما أعرب عن تطلعه إلى توسيع نطاق التعاون في المجالات الصحية، بما يحقق الاستفادة القصوى من الخبرات الدولية.



وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن اللقاء تناول التعاون الحالي بين الجانبين، وبحث فرص تطويره، خاصة في مجالات التدريب المهني للكوادر الطبية.



وأضاف أن الجانبين ناقشا مقترح إبرام بروتوكولات تعاون مستقبلية لتدريب الأطقم الطبية، بما يسهم في رفع كفاءتهم وصقل مهاراتهم عبر برامج تدريبية متخصصة في مجالات مثل أمراض القلب والأوعية الدموية، والمسالك البولية، والمناظير، وذلك في إطار دعم المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار.



وقال عبدالغفار إن الوزير أكد خلال اللقاء أن الاستثمار في رأس المال البشري يعد محورًا أساسيًا في تطوير المنظومة الصحية، مشيرًا إلى أن رفع كفاءة الفرق الطبية وتزويدها بالخبرات العملية ينعكس بشكل مباشر على جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين، مضيفًا أن اللقاء بحث إمكانية إنشاء مركز تدريب محاكاة يعتمد على أحدث النظم العالمية في التدريب الطبي، لتعزيز مهارات الأطباء والمتخصصين.



من جانبهم، أعرب ممثلو شركة Boston Scientific عن حرصهم على تعزيز التعاون المستدام مع وزارة الصحة، مشيدين بجهود الدولة المصرية في تطوير القطاع الصحي، كما أكدوا التزامهم بتقديم كل أشكال الدعم الممكنة في مجالات التدريب ونقل المعرفة، بما يسهم في تحسين الخدمات الطبية والارتقاء بمستوى الرعاية الصحية في مصر.

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