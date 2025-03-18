حبس المتهمين بسرقة جواهرجي بالعجوزة

تجري النيابة العامة بشمال الجيزة التحقيقات حول سرقة محل جواهرجى على يد 5 أشخاص وقررت النيابة العامة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقي المقدم أحمد فاروق رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من جواهرجي يفيد بقيام مجهولين باقتحام محل الصاغة محل عمله وسرقة مشغولات ذهبية بالإكراه تحت تهديد السلاح.

وبتشكيل فريق بحث توصلت جهوده إلي أن وراء ارتكاب الواقعة 5 أشخاص عقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهمين واقتيادهم إلي ديوان القسم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.