اختل توازنه.. انتشال جثة مزارع من بحر وهبه بالفيوم

انتشل فريق من رجال الإنقاذ النهري بمديرية أمن الفيوم، جثة مسن؛ عثر عليه غارقًا في مياه "بحر وهبه " بدائرة مركز شرطة طامية، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة.



وتلقى اللواء أحمد عزت، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور قسم شرطة طامية، يفيد بورود بلاغ من أهالي قرية الفهمية بالعثور على جثة لعجوز في مياه "بحر البطس" بدائرة المركز.

وجرى انتشال الجثة، وتبين أنها لعجوز يدعى"محمد . ك " 64 عاما، مقيم بقريه الفهمية بدائرة المركز، يرتدي ملابسه كاملة، ولا يوجد به إصابات ظاهرة، وكشفت التحريات الأولية، أنه أثناء قيام المتوفي بري الأرض اختل توازنه وسقط في البحر، مما أدى إلى وفاته.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي صرحت بتسليم جثمان المتوفي لذويه لدفنه في مقابر أسرته، وذلك لعدم وجود شبهة جنائية في الحادث.