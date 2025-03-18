الرئاسة الفلسطينية تدين تصرفات "حماس" غير المسؤولة

أدانت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، وتصرفات "حماس" غير المسؤولة، عقب تجدد الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة وسط ارتفاع لأعداد القتلى إلى نحو 413.

وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، إن إسرائيل ارتكبت مجزرة بحق الشعب الفلسطيني تجاوز عدد القتلى أكثر من ألف قتيل وجريح، حسبما ورد على فضائية العربية الحدث.

وأكدأبو ردينة، أن هذه المجازر تدلل على ضرب إسرائيل لكل الجهود المبذولة من المجتمع الدولي لتثبيت التهدئة والوصول إلى سلام يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجدد أبو ردينة مطالبة المجتمع الدولي بإجبار إسرائيل وإلزامها وقف هجومها بحق الشعب الفلسطيني في كل مكان في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس.

في سياق متصل، أكدت حماس أن ادعاءات إسرائيل بوجود تحضيرات لشن هجوم عليها لا أساس له من الصحة ومجرد ذرائع لتبرير العودة للحرب.

هذا وقد أفادت إسرائيل، اليوم الثلاثاء، أن الضربات التي شنّتها في قطاع غزة تمّت بـ"تنسيق كامل" مع حليفتها الولايات المتحدة، وذلك بعد غارات أسفرت عن مقتل المئات وكانت غير مسبوقة في شدتها واتساع نطاقها منذ بدء وقف إطلاق النار مع حماس في يناير.

وقال المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية ديفيد مينسر "أؤكد أن العودة الى القتال الكثيف في غزة كان بتنسيق كامل مع واشنطن. إسرائيل شكرت الرئيس الأميركي دونالد ترامب وإدارته على دعمهما الثابت لإسرائيل".