محافظ الجيزة يُطلق إشارة بدء أعمال إنشاء مركز طب الأسرة بمدينة كرداسة

أطلق المهندس عادل النجار محافظ الجيزة إشارة بدء أعمال الإحلال الكلي لمركز طب الأسرة بمدينة كرداسة في إطار جهود المحافظة لتعزيز الخدمات الصحية وتطوير المنشآت الطبية بما يواكب احتياجات المواطنين بالتعاون مع كافة الجهات المعنية.

وأشار المحافظ خلال جولته التفقدية لموقع الاعمال إلى أن المركز سيقام على مساحة ١٦١٨ م٢، بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي ٦٤ مليون جنيه ويتكون من دور أرضي و ٢ دور علوي وملحق به غرف خدمية .

وكلف محافظ الجيزة هيئة الأبنية بسرعة إنجاز المشروع نظراً لأهميته موضحًا أن مدة تنفيذ المشروع تصل إلى ٩ أشهر .

وأكد المحافظ أن المشروع يأتي في إطار خطة الدولة للارتقاء بالقطاع الصحي وتقديم خدمات طبية متطورة للمواطنين، حيث سيسهم المركز في توفير خدمات الرعاية الأولية والتطعيمات والخدمات العلاجية والتشخيصية لمواطني مدينة كرداسة مما يعزز من سهولة حصولهم على الرعاية الصحية بجودة وكفاءة عالية.

وأضاف أن المحافظة حريصة على التوسع في إنشاء وتطوير الوحدات الصحية وفق أحدث المعايير، لضمان تقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بالمنظومة الصحية.