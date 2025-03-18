قطايف رمضان في المنزل.. طريقة تصنيعها كالمحترفين

تعتبر القطايف من أشهر الحلويات الرمضانية التي لا تكتمل موائد الإفطار بدونها، فهي تتميز بمذاقها اللذيذ وإمكانية حشوها بأنواع مختلفة من الحشوات التي تناسب جميع الأذواق، ورغم توفرها في المحلات، فإن تحضيرها في المنزل يمنحها نكهة خاصة وجودة أفضل، وإليك الطريقة المثالية لصنع القطايف المحشية كالمحترفين.

أولًا: مكونات عجينة القطايف

2 كوب دقيق

1/2 كوب سميد ناعم (لإضفاء قوام هش)

1/4 كوب سكر

1/2 ملعقة صغيرة ملح

1 ملعقة صغيرة خميرة فورية

1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر

2 كوب ماء دافئ

1 ملعقة صغيرة فانيليا

ثانيًا: طريقة تحضير عجينة القطايف

في وعاء كبير، اخلط جميع المكونات الجافة (الدقيق، السميد، السكر، الخميرة، البيكنج بودر، والملح). أضف الماء الدافئ والفانيليا تدريجيًا مع الخلط المستمر حتى تحصل على عجينة سائلة ومتجانسة. غطِّ الوعاء واترك العجينة تتخمر لمدة 30-40 دقيقة حتى تتكون فقاعات صغيرة على سطحها. سخّن مقلاة غير لاصقة على نار متوسطة، ثم اسكب مقدار ملعقة من العجينة لكل قطعة واتركها حتى تظهر فقاعات وتجف من الأعلى دون قلبها. كرر العملية حتى تنتهي العجينة، ثم ضع القطايف في طبق وغطيها بفوطة نظيفة حتى لا تجف.

ثالثًا: حشوات لذيذة للقطايف

القشطة : امزج 2 كوب حليب مع 2 ملعقة نشا على النار حتى يتماسك، ثم أضف ملعقة قشطة بلدي بعد التبريد.

: امزج 2 كوب حليب مع 2 ملعقة نشا على النار حتى يتماسك، ثم أضف ملعقة قشطة بلدي بعد التبريد. المكسرات : امزج الجوز أو الفستق مع السكر والقرفة ورشة ماء زهر لتعزيز النكهة.

: امزج الجوز أو الفستق مع السكر والقرفة ورشة ماء زهر لتعزيز النكهة. الجبنة : استخدم نوع جبن تفضله، ثم أضف العسل عند التقديم.

: استخدم نوع جبن تفضله، ثم أضف العسل عند التقديم. الشوكولاتة: احشِ القطايف بشوكولاتة قابلة للدهن وأضف بعض البندق المجروش.

رابعًا: القلي والتقديم