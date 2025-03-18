محافظ سوهاج يعلن موافقة وزارة الأوقاف على إشهار مسجدي المراغة البديلين

أعلن اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، عن موافقة وزارة الأوقاف على إشهار المسجدين البديلين لمسجدي "سيدنا الحسين" و"سيدنا أبو الحسن الشاذلي" بمركز المراغة، واللذين تعارض موقعهما مع مسار إنشاء كوبري المراغة العلوي فوق السكة الحديد، والذي يتم تنفيذه لخدمة الحركة المرورية والنفع العام.

وأوضح المحافظ أنه تم الانتهاء من إجراءات الطرح لإنشاء المسجدين الجديدين على المواقع البديلة، وجارٍ استكمال الإجراءات عن طريق وزارة الأوقاف، وفقًا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية.

ووجّه محافظ سوهاج الشكر للدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، على التعاون المثمر مع المحافظة في دعم المشروعات التنموية، مؤكداً حرص الدولة على تحقيق التوازن بين تطوير البنية التحتية وتلبية احتياجات المواطنين، مع الحفاظ على دور العبادة وتوفير البدائل المناسبة لها.