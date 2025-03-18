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الثلاثاء 18 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تجديد حبس عصابة سرقة هواتف المواطنين في شبرا

المتهمين
المتهمين
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جدد قاضي المعارضات حبس عاطلين كونا تشكيلا عصابيا لسرقة هواتف المواطنين بأسلوب الخطف بمنطقة شبرا مصر، 15 يوما علي ذمة التحقيقات.

تعود الواقعة عندما تم ضبط عاطلان  بدائرة قسم شرطة شبرا، لممارستهما نشاطاً إجرامياً تخصص فى إرتكاب وقائع سرقات الهواتف المحمولة ومتعلقات المواطنين بأسلوب "الخطف" ، وبحوزتهما (فرد خرطوش – سلاح أبيض – هاتف محمول مجهول المصدر) .. وبمواجهتهما أقرا بإرتكابهما 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب ، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما سيئ النية (مالك محل صيانة هواتف محمولة – مقيم بدائرة قسم شرطة الأميرية.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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