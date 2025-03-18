محافظ القليوبية يوجه بتوفير 10 فرص عمل لذوي الاحتياجات الخاصة

عقد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية اللقاء الجماهيري الأسبوعي الخاصة بمدن شبرا الخيمة وقليوب والقناطر الخيرية بحضور الأجهزة التنفيذية والمختصين.



وخلال اللقاء وجه المحافظ بالتنسيق مع مديرية العمل لتوفير فرص لـ10 مواطنين من الشباب ومن ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك في إطار العمل على دمج الشباب في سوق العمل.

كما وجه المحافظ بسرعة إنهاء إجراءات التصالح لأحد المواطنين، كما وافق المحافظ على نقل مدرس من مدرسة إلى مدرسة أخرى قريبة من منزله نظرًا لظروفه الصحية.

ووافق المحافظ على توصيل كابل التليفون الأرضي لمجموعة من المنازل التي لا تصلها الخدمة، كما وافق المحافظ لسيدة متضررة من غلق شارع أمام منزلها بإعادة فتح الشارع مرة أخرى وتمكينها من إدخال المرافق.

وأكد محافظ القليوبية أن هذه اللقاءات تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالمواطنين وتلبية احتياجاتهم، مشددًا على أهمية العمل بروح الفريق الواحد لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، مشيرًا إلى أنه تم تقديم حلول عملية لمشاكل المواطنين، مما يحسن من مستوى المعيشة ويحقق التنمية المستدامة.

كما أكد خلال اللقاء أهمية التعاون بين المواطنين والأجهزة التنفيذية لتحقيق التنمية الشاملة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشددًا على ضرورة المتابعة المستمرة لتنفيذ القرارات الصادرة عن اللقاءات الجماهيرية.