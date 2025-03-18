محافظ الفيوم يتفقد محطة معالجة الصرف الصحي بشكشوك استعدادًا لدخولها الخدمة.. صور

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد التوني، نائب المحافظ، والمهندس محمد عبد الجليل النجار، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، محطة معالجة مياه الصرف الصحي بقرية شكشوك، والتي تم الانتهاء منها استعدادًا لبدء تشغيلها قريبًا.

رافقهم خلال الجولة الدكتور جمال جابر، رئيس قطاع الصرف الصحي، والدكتور إسلام هلالي، استشاري الأعمال الكهروميكانيكية بمركز الاستشارات والبحوث الهندسية بجامعة الفيوم، والمهندسة عفاف فكري، مدير عام المشروعات، والمهندسة فاطمة عزت، مدير محطات معالجة الصرف الصحي، والمهندس أحمد صلاح، مدير المنطقة الجنوبية والشمالية لقطاع الصرف الصحي.

بدأ محافظ الفيوم جولته بالتعرف على مكونات المحطة ونسب التنفيذ التي بلغت 100%، واستعرض التجهيزات اللازمة لدخولها الخدمة. كما تفقد غرفة التحكم والمراقبة، المزودة بأحدث الأجهزة، مثل أنظمة الكاميرات، بالإضافة إلى أحواض الترسيب الأولية والنهائية، وعنابر الكلور، وغرف المولدات الكهربائية. وأشاد المحافظ بسرعة إنجاز المشروع، مشددًا على أهمية المحطة في تحسين خدمات الصرف الصحي لأهالي المنطقة.

من جانبه، أوضح المهندس محمد عبد الجليل أن المحطة، التي أُنشئت بتكلفة 500 مليون جنيه على مساحة 6 أفدنة، تأتي ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية لشركة مياه الشرب والصرف الصحي، وتخدم نحو 53 ألف نسمة في قرى شكشوك وأبو عيش والياس والزغيبي وأحمد سليمان وأبو نعمة وسعد رحيل وسليمان ومعيرف واللواج.

تبلغ الطاقة التصميمية للمحطة 15 ألف متر مكعب يوميًا، وتعمل بنظام المعالجة الثنائية “النشطة التقليدية”، حيث يتم تصريف المياه المعالجة إلى مصرف دير البركة على بعد 2.5 كيلومتر.

وأضاف رئيس الشركة أن المحطة تضم العديد من المنشآت، منها المدخل الرئيسي، المصافي، أحواض الترسيب الأولية والنهائية، أحواض التهوية، أحواض مزج الكلور، أحواض تجفيف الحمأة، بالإضافة إلى مبنى الكهرباء والمعمل ومنظومة مكافحة الحريق. كما تم تزويدها بمحولين كهربائيين بقدرة 2 ميجا وات لكل منهما، ومصدرين مختلفين للكهرباء، إلى جانب مولدين احتياطيين بقدرة 1.5 ميجا وات لضمان استمرارية الخدمة، فضلًا عن منظومة مراقبة بالكاميرات للتحكم والمتابعة.

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