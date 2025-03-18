ناطقة باللغتين.. إطلاق بوابة رقمية إلكترونية لمحافظة دمياط

عقدت المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، اجتماعًا لمناقشة متطلبات تطوير البوابة الإلكترونية لمحافظة دمياط، جاء بحضور الدكتور عمرو حنفى مستشار محافظ دمياط لنظم المعلومات المكانية والمتحدث الرسمي للمحافظة، و ياسر الرفاعى مدير الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي والمختصين تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط.

ناقشت " نائب المحافظ " خطة العمل للتطوير والتى ستتم فى اطار التعاون المثمر بين محافظة دمياط ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وفقاً للكتيب الاسترشادي لمجلس الوزراء ، ليكون موقع الكتروني معلوماتي باللغة العربية واللغة الانجليزية سهل الاستخدام تسمح للمواطنين والمستثمرين المحليين والأجانب وكذلك المؤسسات المصرية بالوصول الى المعلومات الخاصة بمحافظة دمياط وذلك باستخدام أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة .

أكدت أن موقع محافظة دمياط بمثابة الواجهة الرقمية الأساسية للمحافظة، ويمثل منصة أساسية لنشر المعلومات والتواصل مع المواطنين وتعزيز الهوية الخاصة بالمحافظة، بالإضافة لطرح الفرص الاستثمارية بالمحافظة والخدمات الرقمية التي يحتاجها المواطن.

ومن جانبه أشار الدكتور عمرو حنفى أن التجديد إلى جعل الموقع يتواكب مع معايير التصميم الموحدة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، وتعزيز دوره لجذب المستثمرين من خلال تسليط الضوء على فرص الاستثمار مثل صناعة الأثاث والزراعة الموانئ والسياحة والتراث، فضلاً عن توفير منصة إعلامية للمواطنين وكذلك تعزيز قابلية استخدام الموقع واستدامته وإمكانية الوصول إليه مع دمج مميزات جديدة لتلبية الاحتياجات المتطورة للمواطنين والمستثمرين.

كما تم تقديم عرض تفصيلى لمحاور التنفيذ قدمه مستشار الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، والتى ستبدأ بعقد دراسة مبدأية تتضمن حصر كميات المخلفات ومواصفاتها التفصيلية ، والتى تنتج عن الأنشطة المنزلية و الصناعية والخدمية، داخل المجتمعات الحضرية وشبه الحضرية والريف وقياس معدلات المخلفات الناتجة عن الفاقد الطعام وكذا قياس نسبة التسرب البلاستيكى بالمصارف المائية ، وذلك تمهيدًا لوضع خطة تحقق محاور التنفيذ للأداة للوصول إلى أفضل نموذج للجمع والنقل طبقًا لطبيعة كل منطقة ، استعرض كذلك أبرز الخبرات من تنفيذ هذه الأداة بمحافظات الأسكندرية والدقهلية وأسوان .

وبحث " الدكتور أيمن الشهابى " كافة المحاور المرتبطة بالتنفيذ ، وبالأخص ما يرتبط بعمليتى الجمع والنقل ، وإمكانية إنشاء محطات وسيطة نظرًا لوجود مصنع تدوير المخلفات بفارسكور، وكذلك مدفن صحى ، ووضع منظومة للجمع المنزلى .