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الثلاثاء 18 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

قرار جديد ضد سيدة وأشقائها المتهمين باحتجاز زوجها وضربه بالسلام

المتهمين
المتهمين
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قرر قاضي المعارضات، تجديد حبس سيدة وأشقائها لقيامهم باحتجاز زوجها وتقييده والتعدي عليه بالضرب لأبتزازه بالسلام، 15 يوم علي ذمة التحقيقات.


تلقى قسم شرطة السلام أول بلاغا  من طالب مقيم بالجيزة، بشأن قيام زوجة والده الثانية بإستدراج والده وإحتجازه بعقار كائن بدائرة القسم، بالفحص تبين وجود خلافات عائلية بين والد الشاكى وزوجته قامت على إثرها بإستدراجه إلى شقة شقيقها بدعوى الإفطار مع أهليتها ، وفور وصوله قاما بتقييده بمساعدة أحد أقاربهم وقاموا بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته وإبتزازه وطلبوا منه تحويل مبالغ مالية لهم.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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