أكثر من 400 شهيد بغارات إسرائيلية على قطاع غزة

استأنفت إسرائيل حربها على أنحاء عدة من قطاع غزة بسلسلة من الغارات العنيفة التي أسقطت 419 شهيدا فضلا عن مئات الجرحى، في حين حملت حركة حماس نتنياهو المسؤولية كاملة عن تداعيات العدوان على غزة.

وقالت وزارة الصحة بقطاع غزة ان عدد ضحايا المجازر التي ترتكبها إسرائيل والذين وصلوا المستشفيات منذ فجر الثلاثاء ارتفع إلى 404 قتلى و562 إصابة.

وقالت في بيان: "وصل مستشفيات قطاع غزة 404 شهداء حتى اللحظة و562 إصابة، نتيجة الاستهدافات والمجازر المتعددة التي ارتكبها الاحتلال منذ ساعات فجر اليوم على قطاع غزة".

وأكدت الوزارة وجود "عدد من الضحايا تحت الركام وجاري العمل على انتشالهم".

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن القوات الجوية شنت موجة من الهجمات في جميع أنحاء قطاع غزة.

وقالت إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس أصدرا تعليمات للجيش الإسرائيلي بالتحرك بقوة ضد حركة حماس في غزة.

