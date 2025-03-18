طب طنطا تحصل على اعتماد لجنة أخلاقيات البحث العلمي من "الأعلى للبحوث الإكلينيكية"

أعلن الدكتور محمد حسين القائم بعمل رئيس جامعة طنطا عن تسجيل لجنة اخلاقيات البحث العلمي بكلية الطب جامعة طنطا في المجلس الأعلى لأخلاقيات البحوث الإكلينيكية التابع لرئاسة مجلس الوزراء، في إنجاز كبير كثاني كلية طب مصرية يتم انضمامها عقب كلية طب قصر العيني.

هنأ الدكتور محمد حسين الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية وجميع منسوبي الكلية بهذا الإنجاز الكبير، مؤكدا أن ذلك يأتي نتاج التزام الكلية بالمعايير الأخلاقية والعلمية في البحث الطبي، ويعزيز سمعة ومكانة الكلية التنافسية بين أقرانها من كليات الطب، مشيراً إلى أن ذلك يأتي تماشياً مع الخطة الاستراتيجية للجامعة ودعما للاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي ورؤية مصر 2030.

من جانبه أكد الدكتور أحمد غنيم أن ذلك يأتي انعكاسا لالتزام الكلية ومستشفياتها بالبحث العلمي وتطويره ومدى جودة الأبحاث العلمية وتوافقها مع القوانين والمعايير الأخلاقية، وتعزيز كفاءة الكوادر الطبية، وترسيخ ثقافة البحث العلمي والابتكار لتمكين أعضاء هيئة التدريس والأطباء من مواكبة أحدث التطورات العالمية في المجال الصحي، موجها الشكر للدكتور محمد حسين القائم بعمل رئيس الجامعة لدعمه اللا محدود لكلية الطب ومستشفياتها الجامعية، ومشيدا بجهود الدكتور محمد حنتيرة وكيل كلية الطب لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور مجدي عيسي رئيس اللجنة.