تجديد حبس عامل ونجله بتهمة التنقيب عن الآثار بالمرج

قرر قاضي المعارضات المختص، تجديد حبس عامل ونجله لقيامهما بأعمال الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار بالمرج، 15 يوما علي ذمة التحقيقات.



أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام عامل ونجله ، مقيمان بدائرة قسم شرطة المرج بالتنقيب غير المشروع عن الآثار داخل أحد العقارات الكائنة بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما أدوات الحفر والتنقيب وعُثر بمدخل العقار المُشار إليه على حفرة بقطر 3 متر وعمق 5 متر) وبمواجهتهما اعترفا بإرتكاب الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.