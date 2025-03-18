معتدل نهارا وأمطار ورياح.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا الاربعاء حيث يسود طقس معتدل نهارا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد وحار علي جنوب الصعيد و طقس بارد ليلا وفي الصباح الباكر علي اغلب الانحاء .

كما يشهد غدا الاربعاء نشاط رياح على كافة الانحاء، وفرص امطار خفيفة الى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجة البحرى على مناطق متفرقة.

درجات الحرارة المتوقعة

ولفتت الارصاد الي انه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة غدا الاربعاء ، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 24 للعظمى والصغرى 12 درجة، وعلى السواحل الشمالية 20 للعظمى والصغرى 12 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 28 للعظمى والصغرى 16 وعلى شمال الصعيد 26 للعظمي والصغرى 11 درجة ، وعلى جنوب الصعيد 35 للعظمي والصغري 17 درجة .