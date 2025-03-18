بأمر المحافظ.. 23 عامودا لإنارة طريق شط جريبة في دمياط

أعلن الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط ، عن وضع ٢٣ عمود إنارة بطريق شط جريبة الجديد ، أمام الوحدة الصحية وحتى مدخل طريق دمياط/ بورسعيد وذلك استجابة لمطالب المواطنين خلال زيارته الأخيرة للقرية .

حيث تم زرع الاعمدة وشد الأسلاك الكهربائية بالجهود الذاتية للوحدة المحلية بدمياط ووضع الكشافات ، بما يحقق إنارة الطريق بالكامل ، وذلك للتيسير على المواطنين و تسهيل حركة التنقل بالقرية.

وأكد " محافظ دمياط " اهتمامه البالغ بكافة المطالب التى تم تلقيها خلال زيارته لشط جريبة ، والتى تشهد حاليًا تنفيذ مشروع صرف صحى لتغطيتها بتلك الخدمة ، حيث أنه تم التوجيه أيضًا خلال الزيارة بتمهيد الطرق التى تم الانتهاء من أعمال مد الشبكات بها.

اصدر الدكتور ايمن الشهابي محافظ دمياط خلال الجولة الميدانية التي اجراها اليوم الثلاثاء ، أبرزها رفع المخلفات وإزالة مبنى ذى خطورة داهمة و ترقيم مركبات التوكتوك وانارة طريق السواحل.

ورافقته خلال الجولة المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، حيث تفقد عدد من المناطق بمدينة كفر البطيخ، وذلك بحضور رشدى صيام رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ.

حيث وجه خلال الجولة بإزالة مخلفات البناء المتراكمة على جانب الطريق ، وإزالة مبنى ذى خطورة داهمة ، للحفاظ على سلامة المواطنين.

كما شدد " محافظ دمياط " على إلزام أصحاب مركبات التوكتوك بوضع الملصقات المتضمنة رقم المركبة و التعريفة ، مؤكدًا على مصادرة المركبة فى حالة عدم الالتزام بذلك .

وخلال مروره بطريق السواحل ، وجه " الدكتور أيمن الشهابى " بوضع كشافات للانارة بطول الطريق باعتباره ، رافد رئيسى يربط بين مدينتى كفر البطيخ ودمياط وبديل لطريق كفر سعد/ كفر البطيخ/ دمياط

كما أجرى الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط زيارة تفقدية إلى مدرسة عثمان بن عفان. الإعدادية المشتركة، رافقته خلالها المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، للوقوف على الأعمال التى تنفذها شركة مياه الشرب والصرف الصحى، لاحلال خط مياه الشرب المار بالشارع المؤدى إلى المدرسة والفناء الخاص بها ، لمنع حدوث مشكلة تراكم المياه مرة أخرى أمام وداخل فناء المدرسة .

واستكمل " المحافظ " الجولة بتفقد طريق ١٩١ بمدينة الروضة، لمتابعة الأعمال الجارية لصيانته ورد الشىء لأصله بطول ٤ كم ، حيث وجه بالالتزام بالمواصفات الفنية لتنفيذ الأعمال لرفع كفاءة الطريق ، وكذا الجدول الزمنى المحدد للتنفيذ.

حيث جاء ذلك بحضور المهندس مجدى عطا الله القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى، و ياسر عمارة مدير مديرية التربية والتعليم و محمد الشبراوى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد.

