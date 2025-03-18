محافظ أسوان يهنئ الأم المثالية الثانية على مستوى الجمهورية

قدم اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان التهنئة لـ منى نجار سليمان بمنطقة نجع السادات بمدينة دراو لفوزها بلقب الأم المثالية الثانية على مستوى الجمهورية لعام 2025 تقديراً لما بذلته من تضحيات خلال حلة كفاح مشرفة مع أبنائها لتستحق التقدير والتكريم من الجميع .

الدولة تولى إهتماماً كبيراً بالمرأة المصرية إيماناً بدورها الهام داخل الأسرة

وأكد محافظ أسوان أن الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تولى إهتماماً كبيراً بالمرأة إيماناً بدورها الهام داخل الأسرة من خلال تفعيل مبادرات تمكين المرأة على كافة الأصعدة من أجل توفير حياة كريمة لها ولأسرتها فى ظل الجمهورية الجديدة .

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التضامن الإجتماعى بقيادة الدكتور مايا مرسى قد أعلنت عن فوز السيدة منى نجار سليمان 55 سنة ، الموظفة بشركة مياه الشرب ، وتتمثل قصة كفاحها فى حرصها لتعليم أبنائها الـ 5 ، ومن بينهم 3 أبناء ذكور ، وأثنين إناث ، وقد تفوق أبنائها فى دراستهم وحصلوا على أعلى الشهادات العلمية حيث كانت الأم طالبة متفوقة ، وكانت تطمح بالإلتحاق بالثانوية العامة ، ولكن بعد وفاة أمها ، إلتحقت بالثانوية التجارية ، وحصلت على المركز الثالث ، وبعدها تزوجت وسافر زوجها ، وعادت للإقامة بمنزل والدها ، وكانت تقوم بخدمته ورعاية والدها وعمتها المريضة أيضاً ، كما كانت تساعد أخوتها فى الزواج ، وكانت تقوم كذلك بخدمة زوجة والد زوجها .

وخلال هذه الأحداث فى حياتها ، إلتحقت بالجامعة المفتوحة، وأتمت دراسة الحقوق حتى توفى زوجها منذ 12 عام ، وكان وقتذاك أصغر أبنائها بالصف الثالث الإبتدائى ، وحالياً بالفرقة الثالثة بكلية الصيدلية ، والأبنة الثانية بالصف الثالث الإعدادى، والآن إنتهت من دراستها بكلية الطب البشرى، والأبنة الثالثة كانت بالثانوية العامة ، وحاصلة حالياً على درجة الماجستير ، وتعمل مدرس مساعد بإحدى الكليات، بينما الأبن الرابع كان فى السنة الأخيرة بكلية التجارة، وهو الآن يعمل محاسب بإحدى الشركات ، والأبن الخامس كان فى السنة الأخيرة بكلية الهندسة ، ويعمل حالياً مهندس معمارى .