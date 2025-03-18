سكرتير بني سويف يعقد اجتماعًا لمتابعة متحصلات رسوم الإدارة المتكاملة للمخلفات

عقد اللواء حازم عزت، السكرتير العام لبني سويف، اجتماعًا تنسيقيًا لمراجعة متحصلات الرسوم المستحقة بالوحدات السكنية والتجارية على مستوى المحافظة، بالتعاون مع شركة الكهرباء، وذلك بهدف ضمان كفاءة التحصيل وتعزيز منظومة إدارة المخلفات البلدية، ياتي ذلك في ضوء تكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بمتابعة تحصيل رسوم الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية.

وخلال الاجتماع، استعرض السكرتير العام آليات التحصيل الحالية والتحديات التي تواجهها، حيث تم مناقشة سبل تطوير تلك الآليات لضمان تحصيل مستحقات المنظومة بفعالية، مع وضع حلول لأي معوقات قد تؤثر على سير عملية التحصيل، بما يضمن استمرارية الموارد المالية اللازمة لتطوير الخدمة وتحسين مستوى النظافة العامة بالمحافظة.

وأكد السكرتير العام أهمية تكامل الجهود بين المحافظة وشركة الكهرباء لضمان سلاسة عمليات التحصيل، حيث تم الاتفاق على عدد من الإجراءات التي من شأنها رفع كفاءة التحصيل وضمان استمرارية الموارد المالية للمنظومة، بما يسهم في تحقيق الأهداف التنموية للمحافظة والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

حضر الاجتماع: أسماء شكري، مدير وحدة المخلفات المتكاملة، وعماد ربيع، مدير الشؤون المالية، ومحمد أبو الفتوح، مدير الشؤون القانونية بديوان عام المحافظة، إلى جانب أعضاء وحدة المخلفات وممثلي شركة الكهرباء.