تعرف على الضحية الـ 18 من برنامج "رامز إيلون مصر"

ينتظر عدد كبير من الجماهير عرض أحدث حلقات برنامج المقالب «رامز إيلون مصر» الحلقة الـ 18 للفنان رامز جلال، الليلة 6 مساءً عبر شاشة قناة mbc مصر، ويستضيف الفنانة اللبنانية ستيفاني عطالله.

مواعيد وقنوات عرض برنامج رامز جلال الحلقة الـ18

يُعرض برنامج رامز جلال الجديد في رمضان 2025، بعد الإفطار مباشرة، في الساعة 6 مساءً بتوقيت مصر، و7 بتوقيت مكة المكرمة.

ضحايا رامز جلال رمضان 2025

وقع عدد كبير من نجوم الوسط الفني ضحايا برنامج «رامز إيلون مصر» في رمضان 2025 فيفي عبده وأحمد العوضي وأحمد فهمي والفنان حسام حبيب، ونور إيهاب، وإلهام شاهين، ومحمد عبدالرحمن «توتا» ومصطفى غريب ومصطفى أبو سريع ومحمد رجب ونور النبوي، وآخرين.