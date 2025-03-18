جامعة أسيوط تعزز الابتكار والإبداع الطلابي في اجتماع لوحدة المشروعات الابتكارية

أكد الدكتور أحمد المنشاوي حرص جامعة أسيوط على تعزيز الابتكار ودعم المشروعات الناشئة، تماشيًا مع الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، التي تهدف إلى الاستثمار في العقول الشابة وإعداد أجيال قادرة على تحقيق التنمية المستدامة.

كما شدد على ضرورة التعاون بين قطاعات الجامعة المختلفة وشركاء التنمية بمحافظة أسيوط، لتحويل أفكار الطلاب إلى مشروعات ملموسة تخدم المجتمع.

وفي إطار دعم جامعة أسيوط للابتكار وريادة الأعمال، وترجمةً لرؤية الجامعة تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس الجامعة، عقد الدكتور أحمد عبدالمولى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، اليوم الثلاثاء 18 مارس، اجتماعًا لوحدة المشروعات الابتكارية والإبداع الطلابي، بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الوحدة، وذلك في إطار تعزيز دور الجامعة في دعم الأفكار الإبداعية وتحويلها إلى مشروعات ملموسة.

وأشار الدكتور أحمد عبد المولى إلى أن الجامعة تمتلك البنية التحتية والكفاءات البشرية اللازمة لتعزيز الابتكار، موضحًا أن الاجتماع ناقش سبل ربط الأفكار المبتكرة باحتياجات السوق والصناعة، بما يسهم في تحويلها إلى مشروعات واقعية تدعم الاقتصاد الوطني. كما أعلن عن إطلاق موقع إلكتروني مخصص لعرض المشروعات الطلابية، مما يتيح فرصًا أكبر لتنفيذها والاستفادة منها.

حضر الاجتماع الدكتور محمد عدوي، مستشار رئيس الجامعة لشئون الخريجين وريادة الأعمال والابتكار، والدكتور جمال عبد الناصر، المشرف العام على الوحدة، والدكتور هيثم إبراهيم، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب، و لولا عطا، المدير الإداري للوحدة. كما شهد الاجتماع حضور وكلاء شئون الطلاب بالكليات، ومسؤولي النشاط العلمي، وأعضاء اتحاد الطلاب.

