العراق يدعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته لوقف العدوان على غزة

أدانت وزارة الخارجية العراقية بأشد العبارات تجدد العمليات العسكرية الوحشيـــــة التي ينفذها الكيان الإسرائيلي ضد المدنيين العزل في قطاع غــــزة.

وذكرت الخارجية العراقية في بيان لها: هذه الأعمال العدوانيــــة تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والإنساني وتستهدف بشكل مباشر المدنيين الأبرياء مما يؤكد استمرار سياسة القمع والعدوان التي ينتهجها الكيان الإسرائيلي ضد الشعــــب الفلسطيني.

وأضافت الخارجية في بيانها: العراق يدعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية والتحرك العاجل لوضع حد لهذه الانتهاكات الجسيمة وحماية المدنيين الفلسطينيين من استمرار هذه الاعتداءات التي تتعارض مع أبسط مبادئ حقوق الإنسان.

وأتمت الخارجية بيانها: العراق يؤكد وقوفه الثابت إلى جانب الشعب الفلسطيني في نضاله العادل من أجل تحقيق حريته وحقوقه المشروعة، بما في ذلك حق تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة.