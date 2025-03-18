الجيل الديمقراطي: ترامب يتحمل مسؤولية العدوان الإسرائيلي اليوم على غزة

أكد حزب الجيل الديمقراطي، أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب يتحمل مسؤولية العدوان الإسرائيلي الغاشم على المدنيين العزل فى قطاع غزة وحرق خيم الايواء الذي راح ضحيته أكثر من 350 شهيدا والف مصاب.

وشدد الجيل الديمقراطي في بيان له اليوم، على أن الإدارة الأمريكية شريكة حكومة نتن ياهو فى العدوان الجديد الذى نسف اتفاق الهدنة "حسب تعبيره"، مشيرا إلى تصريحات المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين لابيت بأن الهجمات الإسرائيلية كانت بالتنسيق معهم، وأن أبواب الجحيم على وشك أن تنفتح، والرئيس ترامب لا يخشى الدفاع عن حليفتنا وصديقتنا إسرائيل .

وأكد أن حلم الرئيس الأمريكى ترامب وإدارته فى الحصول على جائزة نوبل للسلام اصبح بعيدا، غير قابل للتحقيق في ظل تحمله مسؤولية أبادة الشعب الفلسطيني

وأشار رئيس حزب الجيل، إلى أن مجلس الأمن الدولى يجب ان يعقد اجتماع عاجل لبحث الاعتداءات الإسرائيلية الجديدة وإصدار قرار يلزم إسرائيل بوقف عدوانها وتنفيذ اتفاق الهدنة التى وقعت بينها وبين المقاومة.