الأنبا أكسيوس يشيد بدور الكشافة في خدمة المجتمع بكاتدرائية المنصورة

نظمت كاتدرائية السيدة العذراء ورئيس الملائكة ميخائيل، مقر مطرانية المنصورة، لقاءً لفريق الكشافة التابع للكنيسة، وذلك بحضور الأنبا أكسيوس، أسقف الإيبارشية.

شهد اللقاء كلمة ألقاها الأنبا أكسيوس، حول "أهمية دور الكشافة في خدمة المجتمع وتعزيز روح التعاون والانضباط"، مؤكدًا على القيم التي تسهم في بناء شخصية الكشاف وتعزز من دوره في التعامل مع أفراد المجتمع.

كما قام أسقف الإيبارشية بتوزيع الهدايا التذكارية على المشاركين، تقديرًا لجهودهم وتشجيعًا لهم على الاستمرار في العمل الكشفي بروح العطاء والمسئولية.

واختتم اللقاء بأجواء من البهجة والتفاعل بين الحاضرين، وسط تأكيد على أهمية استمرار مثل هذه الفعاليات لتعزيز روح الانتماء والخدمة.