تعليم القاهرة: الانضباط والالتزام داخل المدارس أساس نجاح العملية التعليمية

تفقدت سماح إبراهيم، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، اليوم الثلاثاء الموافق 18 مارس 2025، متابعة سير العملية التعليمية في إدارتي دار السلام و المعادي.

جاء ذلك في إطار توجيهات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بمتابعة انتظام سير العملية التعليمية في جميع مدارس القاهرة.

متابعة ميدانية للمدارس وتكريم المتميزين

بدأت "مدير المديرية" جولتها بزيارة مدرسة السلام الإعدادية بنات التابعة لإدارة دار السلام التعليمية، حيث تابعت سير العملية التعليمية داخل الفصول، واستعرضت شرح المعلمين وتفاعل الطلاب، كما اطلعت على كراسات الطلاب ودفاتر المعلمين والتقييمات الدورية.

وأشادت بأداء أحمد حسن الحسيني، معلم الرياضيات بالمدرسة، ووجهت بتكريمه نظراً لتميزه وإبداعه في تبسيط المعلومات للطلاب.

بعد ذلك، انتقلت إلى مدرسة الفيروز الابتدائية التابعة لنفس الإدارة، حيث تفقدت مستوى الطلاب في القراءة والكتابة، و اطمأنت على التزامهم بكراسات الحصة والواجبات المدرسية، إلى جانب التقييمات الأسبوعية، كما أجرت حواراً مع بعض الطالبات حول مدى استفادتهن من شرح الدروس.

و أعلنت تكريم سونيا محمد علي، معلم اللغة العربية بالمدرسة، تقديراً لجهودها المتميزة وأدائها الفعّال مع الطلاب، مؤكدة على أهمية تحفيز المعلمين المتميزين لدعم روح الاجتهاد بينهم.

تعزيز الانضباط داخل المدارس

اختتمت "مدير المديرية" جولتها بزيارة مدرسة الجبرتي الإعدادية بنين التابعة لإدارة المعادي التعليمية، حيث أكدت على ضرورة تطبيق القرارات المنظمة لأعمال السنة والتقييمات، من خلال المتابعة المستمرة للحضور والانضباط داخل المدارس.

كما شددت على أهمية تعزيز الانضباط المدرسي وتشجيع الطلاب على الالتزام بالحضور، مع تطبيق اللوائح المنظمة لنسب الغياب، مشيرة إلى الدور الفعّال للأخصائيين الاجتماعيين في تحسين أداء الطلاب وتعزيز تحصيلهم الدراسي.