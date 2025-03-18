اتحاد التجديف يحتفي بأبطال العالم وإفريقيا في حفل بنادي المعادي واليخت

نظم الاتحاد المصري للتجديف حفلًا بنادي المعادي واليخت لتكريم أبطال مصر في بطولة العالم للتجديف داخل الصالات (الأرجوميتر)، وأبطال إفريقيا في التجديف الكلاسيكي والشاطئي، وذلك بحضور نخبة من الشخصيات الرياضية البارزة.

حضر الحفل اللواء شريف القماطي، رئيس الاتحاد المصري للتجديف، والمستشار خالد زين، الرئيس الشرفي للاتحاد، واللواء طارق عميرة، رئيس اللجنة الفنية للبطولة الإفريقية، واللواء أحمد كامل، رئيس الاتحاد المصري للكانوي والكاياك، حيث تم تكريمهم تقديرًا لدورهم في دعم وتطوير رياضة التجديف.

وخلال كلمته، أعرب اللواء شريف القماطي عن فخره بأبطال مصر الذين رفعوا راية الوطن في المحافل الدولية، مقدمًا الشكر إلى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وإلى جميع الجهات الداعمة للمنتخب ومجموعة عامر للنوادي التي استضافت البطولة الإفريقية، والأكاديمية الأولمبية المصرية التي استضافت بطولة العالم للأرجوميتر.

وتضمن الحفل تكريم اللاعبين واللاعبات الذين حققوا إنجازات مشرفة، بالإضافة إلى تكريم الجهاز الفني والإداري والطبي، وهيئة التحكيم، وفريق الدعم الفني والمتطوعين، تقديرًا لدورهم في نجاح البطولات.