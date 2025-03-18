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الثلاثاء 18 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

كان نازل يستحمى.. مصرع صغير غرقا في مياه بحر حسن واصف بالفيوم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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لقي طفل من قرية هوارة عدلان، بمركز الفيوم، مصرعه غرقا في مياه بحر واصف على طريق الفيوم بنى سويف الزراعى بعد القرية، خلال استحمامه به ولعدم إجادته السباحة جرفته المياه، وتكثف قوات الإنقاذ النهرى جهودها بالتعاون مع الأهالى من أجل البحث وانتشال الجثمان واستخراجه من المياه.

كان اللواء أحمد عزت مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة الفيوم، بورود بلاغ من الأهالى، يفيد بغرق طفل بالمجرى المائي لبحر حسن واصف بقرية هوارة عدلان.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من مركز شرطة الفيوم وقوات الإنقاذ النهرى إلى مكان الواقعة ، لانتشال جثة الطفل بالتعاون مع الأهالى، وجارى البحث عنها فى مياه بحر حسن واصف لاستخراجها.

 

كان نازل يستحمى مصرع صغير غرقا في بحر حسن واصف طريق الفيوم بنى سويف الزراعى قرية هوارة عدلان بحر حسن واصف على طريق الفيوم