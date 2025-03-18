كان نازل يستحمى.. مصرع صغير غرقا في مياه بحر حسن واصف بالفيوم

لقي طفل من قرية هوارة عدلان، بمركز الفيوم، مصرعه غرقا في مياه بحر واصف على طريق الفيوم بنى سويف الزراعى بعد القرية، خلال استحمامه به ولعدم إجادته السباحة جرفته المياه، وتكثف قوات الإنقاذ النهرى جهودها بالتعاون مع الأهالى من أجل البحث وانتشال الجثمان واستخراجه من المياه.

كان اللواء أحمد عزت مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة الفيوم، بورود بلاغ من الأهالى، يفيد بغرق طفل بالمجرى المائي لبحر حسن واصف بقرية هوارة عدلان.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من مركز شرطة الفيوم وقوات الإنقاذ النهرى إلى مكان الواقعة ، لانتشال جثة الطفل بالتعاون مع الأهالى، وجارى البحث عنها فى مياه بحر حسن واصف لاستخراجها.