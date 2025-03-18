جامعة سوهاج ترد على شائعة "أستاذ الزراعة" وتدعو الطلاب للإبلاغ عن أي مخالفات

أكدت جامعة سوهاج أنها لم تتلق أي شكاوى رسمية من الطلاب أو الطالبات بشأن أستاذ بكلية الزراعة يثار حوله عدة اتهامات عبر بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي في الأيام الماضية.

وجاء في بيان رسمي صادر عن إدارتها، أن إدارة الجامعة تُؤكد أنها لم تتلق أي شكوى ضد الأستاذ المعني سواء في هذا العام أو الأعوام السابقة، مشددة على أن جميع الاتهامات المتداولة عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي لا تستند إلى أي شكاوى رسمية أو مستندات موثوقة.

وأهابت إدارة الجامعة بالطلاب والطالبات الذين لديهم أي شكوى ضد الأستاذ أن يتقدموا بها فورًا إلى مكتب رئيس الجامعة، مشيرة إلى أنه في حال ثبوت أي مخالفة من جانبه أو خروجه عن مقتضيات الواجب الوظيفي، فإن الجامعة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لحفظ حقوق الجميع، مع ضمان عدم تعرض مقدمي الشكاوى لأي ضرر.

وأضاف البيان أن إدارة الجامعة تتبنى سياسة الباب المفتوح، حيث تتيح للطلاب والطالبات التقدم بشكاويهم أو مقترحاتهم في أي وقت، حيث تم تخصيص يوم الثلاثاء من كل أسبوع لتلقي الشكاوى الخاصة بالطلاب.

وفي ختام البيان، ناشدت إدارة الجامعة جميع الأطراف المعنية ووسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية قبل نشر أي معلومات أو أخبار غير صحيحة قد تثير البلبلة بين طلاب الجامعة.

وأكدت الجامعة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية ضد أي شخص ينشر أو يتداول معلومات مغلوطة أو غير صحيحة للحفاظ على سمعة ومكانة الجامعة.