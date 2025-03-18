محافظ بني سويف يتابع الإجراءات والحلول المنفذة لشكاوى المواطنين

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف نتائج وجهود متابعة الحلول والإجراءات لتنفيذ التوجيهات التي وجه بها أثناء عقد لقاء المواطنين يوم الأربعاء من الأسبوع الماضي، وتم خلاله بحث ومناقشة العديد من طلبات واحتياجات وشكاوى المواطنين في عدد من القطاعات والمرافق الحيوية .

أوضحت مها حميدة مديرة خدمة المواطنين، في تقرير المتابعة:بخصوص مطلب أحد المواطنين _مقيم بمدينة بني سويف_يلتمس التدخل لمساعدته في إجراء عملية تثبيت مفصل حرقفي،بعد إجرائه عملية سابقة بالحوض،خاصة وأنه غير مستفيد من منظومة التأمين الصحي ويطلب إجرائها على نفقة الدولة،حيث تضمن التقرير الإشارة إلى التواصل مع مدير مستشفى الجامعة وتم طلب التقارير الطبية الخاصة بالحالة وتم توجيهها لمديرية الصحة لعرض الحالة على اللجنة الثلاثية والسير في الإجراءات المطلوبة لاتخاذ ما يلزم

وفيما يتعلق بتوجيه المحافظ بإحالة شكوى _للتفتيش المالي والإداري_ والتي تقدم به مواطن من مركز اهناسيا، يتضرر فيها من مسؤولى التنظيم بمجلس قروي النويرة ، بسبب إصدارهم رخصة مخالفة "لمنزل" لخريطة التخطيط العمراني ، وصدر بشأنه قرار إزالة للتعدي على خط التنظيم بأحد الشوارع بقرية منشأة كساب..

حيث أفادت الإدارة العامة للتتفتيش المالي والإداري بالمحافظة أنه تم التحقيق مع المختصين لمخالفة المادة 134 من اللائحة التنفيذية ، وذلك في ضوء وجود رسومات هندسية بملف الترخيص والصادر بموجبها ترخيص بصورة نموذج إصدار الترخيص بحوزة المواطن،وثبت وجود شُبهة بشأن المختصين بالوحدة القروية،وتم إحالة مذكرة الفحص للإدارة العامة للشؤون القانونية لإعمال شؤونها

وبالنسبة للحالات الإنسانية التي وجه المحافظ باتخاذ ما يلزم لتوفير الحماية الاجتماعية والصحية لأفراد أسرتيها ،تم صرف مساعدات مالية من المحافظة للحالتين، بجانب مساعدة مالية من التضامن على دفعات ، والحصول على مساعدات عينية بمعرفة التضامن.