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الثلاثاء 18 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

إيبارشية شرق المنيا تنظم اجتماعًا للطلبة المغتربين والأسر الجامعية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
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شهدت كنيسة السيدة العذراء والملاك رافائيل بمدينة المنيا الجديدة، اجتماعًا للطلبة المغتربين والأسر الجامعية بإيبارشية شرق المنيا، بحضور الأنبا فام، أسقف الإيبارشية.

بدأ اللقاء بالصلاة ورفع الترانيم الروحية، ثم ألقى كلمة روحية تناول فيها أهمية التمسك بالقيم الإيمانية والتفاعل الإيجابي في الحياة الجامعية، مشددًا على ضرورة تحقيق التوازن بين الدراسة والروحانية.

كما أتيحت الفرصة للطلاب لطرح أسئلتهم واستفساراتهم، حيث أجاب الأنبا فام عليها، مقدمًا لهم النصائح والإرشادات التي تساعدهم في التغلب على التحديات التي قد تواجههم خلال فترة دراستهم.

وشهد اللقاء تفاعلًا كبيرًا من الطلاب، حيث تجاوز عدد الحضور 360 طالبًا، ما يعكس اهتمام الإيبارشية بدعم طلابها المغتربين وتعزيز الروابط الروحية والاجتماعية بينهم، من خلال لقاءات مستمرة تهدف إلى تحقيق التواصل الفعال بينهم وبين الكنيسة.

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يدة العذراء والملاك رافائيل شية شرق المنيا الأنبا فام الطلاب