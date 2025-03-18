4 محطات رفع صرف صحي وشبكاتها بسوهاج استوفت متطلبات تجديد شهادة الإدارة الفنية المستدامة

قال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب، إن 4 محطات رفع صرف صحى وشبكاتها بسوهاج استوفت متطلبات تجديد شهادة الادارة الفنية المستدامة TSM للمرة الثانية.

وأكد صلاح الدين، أن محطة رفع صرف صحى سلامون التى تبلغ طاقتها التصميمية 8000 متر مكعب كل يوم وشبكاتها التى تبلغ طولها 7000 متر طولى ومحطة رفع صرف صحى بنجا التى تبلغ طاقتها التصميمية 12000 متر مكعب لكل يوم وشبكاتها التى تبلغ طولها 21150 مترا طوليا ومحطة رفع صرف صحى بنهو التى تبلغ طاقتها التصميمية 8000 متر مكعب لكل يوم وشبكاتها التى تبلغ طولها 27460 مترا طوليا ومحطة رفع صرف صحى بني عمار التى تبلغ طاقتها التصميمية 4000 متر مكعب لكل يوم وشبكاتها التى تبلغ طولها 7200 متر طولي، استوفت متطلبات تجديد الشهادة العالمية "الإدارة الفنية المستدامة TSM" للمرة الثانية والتي يتم منحها بعد تفقد المفتشين المعتمدين وتأكدهم من تطبيق وتوافق جميع مراحل معالجة مياه الصرف الصحى.

واضاف أن الحصول على تلك الشهادة يتطلب توافر مجموعة من المتطلبات الخاصة بالإدارة الفنية المستدامة لمرفق تنقية مياه الشرب والصرف الصحي وتشمل هذه المتطلبات مجموعة من المعايير الخاصة بالتشغيل الأمثل والصيانة ومعايير المراقبة وضبط الجودة وإجراءات السلامة والصحة المهنية والموارد البشرية.

واشار المهندس حسام الدين طه مدير الادارة الفنية المستدامة انه حصلت 19 محطة مياه شرب على تلك الشهادة والتى تبلغ انتاجيتها 594.5 الف متر مكعب يوم بنسبة 89% من المياه السطحية كما حصلت 17 محطة صرف صحى على تلك الشهادة والتى تبلغ طاقتها 277 الف متر مكعب لكل يوم تمثل 73% من اجمالى مياه الصرف الصحى.

ووجه رئيس مياه سوهاج الشكر للمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى والقائمين على منظومة TSM بالشركة القابضة للدعم المستمر لتأهيل محطات مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج.