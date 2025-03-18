رحل زوجها بعد عامين زواج.. الأم المثالية فى الدقهلية.. قصة نجاح بدأت من محل بقالة

قصة نجاح بدأت برحيل رب الأسرة بعد عامين من الزواج، والعمل فى محال بقالة لتصبح رمزا يتباهى بها أبناءها بعد حصولها على لقب الأم المثالية على مستوى الجمهورية لعام 2025.

هانم فتحي أحمد، الأم المثالية ابنة قرية كفر الوزير مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، صاحبة الـ53 عامًا، الحاصلة على دبلوم زراعة ،فلم تكن رحلتها سهلة، لكنها سارت فيها بقلب أم لا يعرف اليأس، صنعت من التحديات قوة حتي تستطيع تربية أبنائها.

رحلة تربية بدأت برحيل رب الأسرة:

تفاجئت هانم فتحي أحمد من قرية كفر الوزير بمركز ميت غمر ،بحصولها علي لقب الأم المثالية بمحافظة الدقهلية، بعدما قدم لها ابنها في اليوم الاخير من المسابقة التي أعلنت عنها المحافظة، وتم إعلان فوزها تكريما لرحله كفاحها.



وقال أحمد عيد عبد الكريم، 25 عامًا، مدرس مساعد بكلية التكنولوجيا والتنمية بجامعة الزقازيق، إن والدته فقدت أبيه، وهو لا يزال رضيعًا لم يتجاوز عمره 49 يومًا ، قائلا "رغم صغر سنها وفترة زواجها القصيرة التي لم تتعدَّ عامين، اختارت ألا تفكر في الزواج مرة أخرى، و وهبت حياتها لي و لأختي إيمان الحاصلة على ماجستير علم النفس الإكلينيكي من جامعة طنطا.

أم لم تستلم ورفضت مساعدة الأخرين من أجل كرامة أبناءها:

وأكمل حديثه قائلاً: “بعد وفاة والدي، لم تستسلم أمي للظروف، بل قررت أن تعتمد على نفسها لتوفر لنا حياة كريمة، فعملت في محل البقالة الذي كان يملكه والدي، ورفضت أي مساعدة من الآخرين، مؤمنة بأن مسؤولية تربيتي أنا وأختي تقع على عاتقها وحدها ،فهي لم تدخر جهدًا في سبيلنا، فقط لنكبر دون أن نشعر بنقص أو احتياج”.

لم يكن دور الأم يقتصر على توفير حياه مادية كريمة فقط، بل كانت حريصة على غرس القيم الإنسانية والدينية لدي ابنائها فعلمتهم أن الصلاة هي الخطوة الأولى نحو النجاح في الحياة، وأن الصدق والأمانة هما السلاح الذي يجب أن يحملاه دائمًا في رحلتهما ، كانت قدوة قبل أن تكون أم ومعلمة.

من هي الأم المثالية بحافظة الدقهلية؟

يذكر أن الأم المثالية بمحافظة الدقهلية هي : هانم فتحي أحمد محمد الحالة الاجتماعية: أرملة منذ 25 عام وعمرها 53 عام، حاصلة علي دبلوم زراعة، ابنتها الأولى إيمان عيد عبد الكريم، حاصلة على ليسانس آداب والابن الثاني أحمد عيد عبدالكريم، حاصل علي بكالوريوس العلوم المالية والادارية.

وتزوجت الأم عام 1996 وهي في عمر 25 عاما من زوج يعمل أرزقي ، ورزقت الأسرة بالابنة الأولى عام 1997 والطفل الثاني عام 1999، وكانت الحياة تسير بصورة هادئة .

توفي الزوج فجأة تاركا لها طفلين كان عمر ابنتها الاولي عام ونص والابن الثاني لايتجاوز الأسبوعين، وقدر له معاش تأميني 35 جنيه تم اقتسامهما مع والدة الزوج.

كيف بدأت قصة كفاح الأم المثالية بالدقهلية؟

من هنا بدات رحلة كفاح الأم واختارت أن تكرس حياتها لتربية طفليها تربية سليمة وتعليمهم تعليم جيد، قررت الام عمل مشروع صغير من خلال الحصول علي قرض وفتحت محل بقالة لزيادة دخلها وسد احتياجات أبنائها.

وورثت الأم ميراث بسيط من والدها وقامت بشراء قطعة أرض صغيرة وقامت ببناء منزل مكون من طابق واحد خاص باسرتها فقط . واهتمت الام بتعليم ابنائها من الحضانة وصولا لكل المراحل التعليمية إلى أن التحقت الإبنة الكبرى بكلية الآداب وحصلت علي ليسانس اداب ثم حصلت على دبلومة في الارشاد وعلم النفس الاكلينيكي وتعمل أخصائية نفسية بإحدى العيادات الخاصة وحاليا مسجلة علي درجة الماجستير في الآداب في علم النفس.

و حصل الابن الثاني على بكالوريوس العلوم المالية والادارية وعين معيدا بقسم العلوم الادارية بالكلية ثم حصل علي درجة الماجستير في إدارة الأعمال من كلية التجارة مع توصية لجنة المناقشة بتدوال الرسالة مع الجامعات الأجنبية وطبعتها علي نفقة الجامعة والآن في مرحلة الدخول للدكتوراه بعد الموافقة ومازال عطاء الأم مستمر.

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