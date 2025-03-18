مدير مجمع الشفاء بغزة: جرحى قصف الأمس يموتون على الأسرة

قال مدير مجمع الشفاء بغزة الدكتور محمد أبو سلمية، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجازر في القطاع منذ فجر اليوم، مشيرًا، إلى أن الاحتلال دمر المنظومة الصحية بالقطاع.

وأضاف أبو سلمية، في مداخلة هاتفية عبر قناة القاهرة الإخبارية، اليوم الثلاثاء، أن مجزرة الليلة أعادت غزة إلى اليوم الأول من الحرب، مشيرًا، إلى أنّه حتى الآن ارتقى 412 شهيدا وأكثر من 300 شهيد، وهذا العدد الكبير لا يمكن التعامل معه في ظل منظومة صحية سليمة غير متهالكة، فما بالنا بالمنظومة في غزة.

وتابع، أن الوضع صعب جدا في مجمع الشفاء الطبي، والاحتلال يمنع دخول أي شيء لقطاع غزة، وبالتالي، فإن الجرحى يموتون على الأسرة ولا يمكن تقديم الخدمة لهم.

وأوضح: «نحن بحاجة ماسة إلى إدخال مستشفيات ميدانية، ونواجه نقصا في الأدوية والمستلزمات الطبية، نعمل بأقل الإمكانات في ظل قطاع صحي منهك».

وأكد أنّ أعداد الشهداء مرشحة للزيادة في كل لحظة، مطالبا دول العالم بالتدخل لوقف مجازر الاحتلال، مشددًا، على أن الاحتلال يمنع دخول المستلزمات الطبية للقطاع.

