التحالف الدولي: تراجع أعداد محتجزي مخيم الهول السوري إلى أقل من النصف

أكدت قوات التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي انخفاض أعداد المحتجزين في مخيم الهول بمنطقة الحسكة التابعة لمنطقة الإدارة الذاتية للأكراد بشمال شرق سوريا، حيث تراجع عدد المحتجزين إلى أقل من النصف من ذروة ازدحامه حيث بلغ عددهم نحو 73 ألف نسمة في عام 2019.

وبحسب التحالف الدولي فإن المحتجزين داخل المخيم وصلوا إلى نحو 73 ألف نسمة من عوائل التنظيم الإرهابي، وانخفض عددهم إلى 36.761 نسمة، في مارس 2025، وذلك في إطار تفعيل المبادرة الأممية "العودة إلى الديار" الرامية إلى إعادة المحتجزين بالمخيم إلى قراهم ومناطقهم التي نشأوا فيها، وذلك بعد الإشراف على إعادة تأهيليهم ودمجهم في مجتمعاتهم الأصلية.

ويضم المخيم حاليا، نحو 14.495 نسمة من الجنسية العراقية، ونحو 15.868 نسمة من السوريين، ونحو 6.398 نسمة من الجنسيات الأخرى.

يشار إلى أن الخطة العراقية الاستراتيجية "العودة إلى الديار" الخاصة باستعادة رعايا دولة العراق المحتجزين في مخيم الهول السوري، وباقي المخيمات، تواجه تعقيدات وتحديات جديدة بعد تعليق الولايات المتحدة الأمريكية الدعم الموجه للمنظمات الإنسانية.

وكانت الحكومة العراقية قد اتخذت قرارا بالعمل على إعادة العوائل العراقية من مخيم الهول السوري، منذ العام2021، لضمان أمن مستدام في المنطقة والعالم.

ويخشى العراق من تعليق الدعم الأمريكي لخطة استعادة المحتجزين وإعادة تأهيلهم، كما تخشى من الانسحاب المفاجئ لقوات التحالف الدولي أو القوات الأمريكية من مناطق شرق سوريا، لأنه سيحدث فراغا وخللا أمنيا يؤدي لهروب الإرهابيين من مخيم الهول السوري أو السجون في تلك المنطقة.