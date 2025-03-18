محمد مختار جمعة: يوم بدر به دروس عظيمة ورمضان شهر النصر.. فيديو

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف السابق، إن شهر رمضان هو شهر النصر، فيه يوم بدر وفتح مكة ويوم العاشر من رمضان الذي سطر جيشنا المصري العظيم ملحمة عظيمة في الفداء والتضحية في سبيل الوطن والدفاع عنه واستعادة عزة وكرامة الأمة فيه.

وأضاف "مختار" خلال تقديمه لبرنامجه "الصراط المستقيم" على فضائية "تن"، أن القرآن الكريم علمنا أن من كان مع الله كان الله معه، مستشهدًا بقول الله تعالى: "إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم"، و: "وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم".

وتابع، أن في يوم بدر دروسًا عظيمة أهمهما معية الله مع عبادة المؤمنين، مستشهدًا بقول الله تعالى: " ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون"، فهنا الله لم يقل قلة أو ضعفاء بل أنهم كانوا في غاية الضعف، والله نصركم.

وأردف، أن الله ألقى السكينة على عباده المؤمنين يوم بدر ليربط على قلوبهم ويثبت بهم الأقدام.