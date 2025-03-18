رغوة غريبة وأسماك نافقة تغزو شواطئ أستراليا.. والسلطات تغلق الشواطئ

أغلقت السلطات في جنوب أستراليا شاطئين بعد رصد كميات كبيرة من الأسماك النافقة وانتشار رغوة بيضاء غريبة على الساحل في ولاية جنوب أستراليا وهم شاطئي وايتبينجا وبارسونز جنوب أديليد بعد أن جرفت الأمواج كميات كبيرة من الأسماك النافقة ورغوة بيضاء غريبة إلى الشاطئ.

بعدما كان قد أبلغ عدد من راكبي الأمواج عن شعورهم بالإعياء مما أثار قلق الجهات المختصة.

وأفاد سام جيلارد المسؤول العلمي الأول لدى هيئة حماية البيئة في جنوب أستراليا بأن التكاثر غير المعتاد للطحالب الدقيقة الناجم عن تغيرات الطقس قد يكون السبب وراء هذه الظاهرة.

وأوضح أن تكاثر الطحالب في هذه الفترة من العام أمر ممكن ولكنه نادر الحدوث بهذا الحجم.

وفي بيان رسمي أكدت وزارة البيئة والمياه أن التحقيقات جارية لتحديد أسباب نفوق الأسماك وأن الشواطئ ستعاد فتحها بمجرد التأكد من سلامتها للمرتادين، حيث أن السبب وراء هذه الظاهرة هو ازدهار غير طبيعي للطحالب الدقيقةوالذي قد يكون ناتجًا عن تغيرات مناخية غير معتادة.

ويعرف تكاثر الطحالب الضارة بأنه يؤدي إلى انخفاض مستويات الأكسجين في المياه وإطلاق سموم قد تؤثر على الحياة البحرية مما يفسر حالات نفوق الأسماك والشعور بالإعياء لدى بعض مرتادي الشواطئ.

ولا تزال الجهات المختصة تجري تحقيقات مكثفة لتحديد الأسباب الدقيقة لهذه الظاهرة البيئية غير المعتادة.