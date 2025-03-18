سرايا القدس تعلن استشهاد أبو حمزة الناطق العسكري باسم الحركة

أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، عن استشهاد الناطق الرسمي باسمها، أبو حمزة، وذلك بحسب ما أفادت به وسائل إعلام فلسطينية.

واستأنفت قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، فجرا، بعد توقف لأكثر من شهرين، بشن سلسلة غارات جوية مكثفة وأحزمة نارية على عدة مناطق في القطاع.

ويأتي استئناف العدوان على قطاع غزة، وسط مخاوف من تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع، في ظل استمرار الحصار وقطع الإمدادات الطبية والإنسانية.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد ما يزيد على 48572 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 112032 آخرين، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام.