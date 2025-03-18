جيش الاحتلال: قصفنا معاقل لحركتي حماس والجهاد في غزة

واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، غاراته المكثفة على قطاع غزة، مستهدفا مواقع قال إنها تابعة لحركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي".

ووفقا لبيان الجيش الإسرائيلي، فقد شملت الضربات الجوية خلايا مسلحة، ومخازن أسلحة، إضافة إلى بنية تحتية عسكرية، زاعماً أنها تُستخدم "لتخطيط وتنفيذ هجمات تهدد أمن إسرائيل".

في المقابل، ارتفع عدد الضحايا إلى 330 قتيلا، معظمهم من الأطفال والنساء، جراء سلسلة الغارات العنيفة التي استهدفت القطاع خلال الليلة الماضية.

كما أصدر الجيش الإسرائيلي أوامر لسكان شرق غزة بإخلاء منازلهم والتوجه نحو وسط القطاع.

وأمام هذا التصعيد، تصاعدت الدعوات الدولية لوقف القصف، حيث طالبت الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمنظمات الحقوقية والإنسانية بتدخل فوري "لوقف المجازر وحماية المدنيين"، داعية إلى محاسبة المسؤولين عن استهداف الأبرياء.