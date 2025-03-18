ميرتس يدعو لزيادة الإنفاق الدفاعي.. وأوكرانيا تحث روسيا على قبول الهدنة

أكد المستشار الألماني المقبل، فريدريش ميرتس، يوم الثلاثاء، أن اقتراحه بزيادة الإنفاق الدفاعي بشكل كبير يعدّ خطوة ضرورية في ظل ما وصفه بـ"الحرب العدوانية" التي يشنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ضد أوروبا.

وفي كلمة ألقاها أمام البرلمان الألماني قبل التصويت على الخطة، التي تتضمن أيضاً استثمارات ضخمة في البنية التحتية، شدد ميرتس على أن الصراع الحالي "ليس مجرد حرب على سيادة الأراضي الأوكرانية، بل هو اعتداء مباشر على أوروبا بأكملها"، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

وفي سياق متصل، دعت أوكرانيا، الثلاثاء، روسيا إلى قبول المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار لمدة 30 يوماً دون شروط مسبقة، وذلك قبيل المكالمة الهاتفية المرتقبة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وقال وزير الخارجية الأوكراني، أندري سيبيغا: "حان الوقت لتثبت روسيا ما إذا كانت راغبة حقاً في تحقيق السلام. لقد دعمت أوكرانيا المقترح الأمريكي لوقف مؤقت لإطلاق النار، ونتوقع من الجانب الروسي الموافقة عليه دون أي شروط".

وكانت كييف قد أبدت استعدادها للالتزام بالهدنة التي اقترحتها واشنطن خلال المحادثات التي جرت برعاية سعودية في مدينة جدة الأسبوع الماضي. ومع ذلك، لم يمنع ذلك التصعيد العسكري، حيث شهدت الأيام الأخيرة اشتباكات مكثفة على خطوط الجبهة في شرق أوكرانيا، بالإضافة إلى عمليات عسكرية متزايدة في منطقة كورسك الواقعة غرب روسيا.