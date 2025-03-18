مصرع وإصابة 3 أشخاص بحادث تصادم مروع في الفيوم

شهد الطريق الواقع بين قريتي دمشقين واللاهون الريان الزراعي بدائرة قسم شرطة مركز الفيوم، حادث تصادم دراجة نارية "موتوسكل " وسيارة ملاكي، أسفر عن مصرع شاب وإصابة 2 آخرين بجروح وكسور وكدمات متفرقة بالجسم.

تلقى اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، إخطارًا من مأمور مركز شرطة مركز الفيوم، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم دراجة نارية وسيارة ملاكي، على الطريق بين قريتي دمشقين واللاهون الزراعي، ووجود متوفي ومصابين.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين تصادم دراجة نارية وسيارة ملاكي على طريق قرية دمشقين واللاهون الزراعي، مما أسفر عن مصرع قائد الدراجه النارية، وإصابة اثنين آخرين بإصابات تراوحت بين بسيطة ومتوسطة.

ودفع مرفق إسعاف الفيوم، بسيارتين إسعاف إلى مكان الحادث على الفور، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، والمصابين الي قسم الطوارئ بالمستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.